Scandal la BBC, cu acuze grave: „Când evreii vă spun că simt antisemitism, nu puneţi la îndoială sau definiţi acest lucru”

Scrisoarea spune că „208 angajaţi ai BBC, contractori, furnizori şi colaboratori din întreaga industrie a televiziunii şi a filmului, dintre care majoritatea sunt evrei” s-au confruntat cu „angoase şi neîncredere” cum că plângerile privind acoperirea şi postările din social media în timpul războiului Israel-Gaza nu au fost tratate echidistant, transmite Reuters, preluat de news.ro.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat că este „unit împotriva oricărei forme de abuz, prejudecată sau intoleranţă" şi că are „procese bine stabilite şi solide pentru a trata orice îngrijorare sau plângere”.

Scrisoarea făcea referire la documentele trimise preşedintelui BBC, Samir Shah, în care grupul susţinea că au existat multiple încălcări ale liniilor directoare ale radiodifuzorului privind reţelele sociale.

Printre semnatari s-au numărat Danny Cohen, fost angajat al BBC One şi acum editorialist la The Telegraph, şi Claudia Rosencrantz, fost director ITV.

„Suntem membri ai comunităţii evreieşti britanice în general şi putem garanta cu certitudine că există o pierdere de încredere în BBC în cadrul comunităţii noastre şi o opinie larg răspândită că, atunci când vine vorba de rasism şi discriminare la BBC, „evreii nu contează”, se arată în scrisoare.

„În schimb, suntem siguri că, dacă ar avea loc incidente similare pe seama oricărei alte minorităţi, BBC ar manifesta toleranţă zero”.

Acesta a adăugat că corporaţia ar trebui să fie „îngrijorată că ar putea avea o problemă gravă de rasism instituţional”.

Semnatarii au solicitat o investigaţie formală urgentă a consiliului de administraţie cu privire la probleme, „alături de eşecul demonstrabil al conducerii superioare de a aborda problema în mod corespunzător".

Scrisoarea citează postări ale prezentatorului emisiunii „Match of the Day”, Gary Lineker, ale unui fost concurent al emisiunii „The Apprentice” şi ale personalului BBC Arabic.

Anul trecut, Lineker a fost criticat pentru că a redistribuit pe X o postare a unui grup de campanie palestinian care cerea organismelor internaţionale de conducere a sportului „să ia o poziţie urgentă cu privire la încălcările grave ale drepturilor omului de către Israel”.

Lineker a şters postarea din feed-ul său, iar ziarul The Guardian a citat o sursă care a declarat că el a „interpretat greşit” postarea.

Liniile directoare ale BBC privind reţelele sociale au fost actualizate anul trecut pentru a preciza că prezentatorii emisiunilor emblematice au „o responsabilitate deosebită de a contribui la echilibrarea angajamentelor faţă de libertatea de exprimare şi imparţialitate”.

Această modificare a venit după ce Lineker a fost scos din emisie în urma controversei în care a comparat limbajul folosit pentru a lansa politica guvernului anterior privind solicitanţii de azil cu Germania anilor 1930.

Semnatarii scrisorii susţin însă că "mulţi angajaţi evrei s-au simţit dezamăgiţi de BBC".

Fostul producător Panorama Neil Grant a declarat: „Când evreii vă spun că simt antisemitism, nu puneţi la îndoială sau definiţi acest lucru pentru noi”. „Pur şi simplu, evreii nu contează în cadrul BBC. Când prezentăm dovezi convingătoare ale antisemitismului instituţionalizat al BBC, semnate de peste 200 de colegi, ne aşteptăm să fim ascultaţi şi nu stingheri, în special de către Consiliul BBC, care nici măcar nu va discuta în mod oficial preocupările noastre”.

BBC a declarat că preşedintele său a răspuns direct la scrisoare.

„Ca organizaţie, suntem uniţi împotriva oricărei forme de abuz, prejudecată sau intoleranţă. Din punct de vedere editorial, ne-am angajat să respectăm cele mai înalte standarde de imparţialitate în jurnalismul nostru şi, într-un număr mic de cazuri în care au existat greşeli, am recunoscut acest lucru. În cazul în care conduita personalului a fost sub aşteptări, am luat măsuri”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: