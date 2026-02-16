Poliţiştii fac cercetări, fiind anunţate şi autorităţile locale şi paznicul de vânătoare.

”La data de 16 februarie 2025, în jurul orei 11:30, poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Miercurea Nirajului au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat, de 45 de ani, ar fi fost atacat de un urs, în timp ce se afla la păşunat cu animalele, pe un teren situat în extravilanul localităţii Maiad”, a anunţat, luni după-amiază, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Acolo s-au deplasat de urgenţă un echipaj medical, pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, precum şi poliţişti, în vederea efectuării cercetărilor.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, pentru îngrijiri şi investigaţii suplimentare.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Totodată, despre producerea evenimentului au fost informaţi reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş, ai autorităţii publice locale, precum şi paznicul de vânătoare.