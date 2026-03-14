Acesta efectua activităţi gospodăreşti de primăvară.

În cel mai scurt timp, echipa pirotehnică a ISU Harghita a ajuns la faţa locului şi a ridicat, transportat şi depozitat elementul de muniţie, în siguranţă, în vederea distrugerii la o dată ulterioară.

ISU transmite populaţiei că, dacă se întâmplă să găsească obiecte metalice cilindrice sau de altă formă ce seamănă cu elemente de muniţie neexplodată, trebuie să respecte următoarele reguli:

* să nu le mişcaţi de pe locurile pe care se află;

* să nu le desfaceţi şi să nu le predaţi operatorilor economici;

* să nu le introduceţi în clădiri, încăperi sau locuinţe;

* să nu le folosiţi pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente;

* să nu le loviţi, să nu le tăiaţi şi să nu le demontaţi;

* să nu folosiţi focul deschis în apropierea acestora.