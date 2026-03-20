Scandalul dintre soți a început în timpul nopţii. Individul de 50 de ani era foarte gelos şi a devenit violent cu soţia mai tânără cu zece ani. A lovit-o cu palmele şi pumnii, aşa că disperată, femeia a sunat la poliţie mai ales că nu era primul episod de violenţă în cuplu.

Agenţii veniţi la faţa locului au emis un ordin de protecţie împotriva bărbatului şi i-au pus în vedere că, timp de cinci zile, nu mai are voie să se apropie de victimă.

Însă, dimineaţă, individul a intrat din nou în apartamentul în care se afla soţia lui. De această dată, poliţiştii chemaţi de urgență l-au reţinut.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat se va cere arestarea preventivă pentru încălcarea ordinului de protecţie.