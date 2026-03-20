La o întâlnire cu presa la Casa Ungariei din Bruxelles, el a descris cum a fost expus la intimidări, atacuri și încercări de ''dezmembrare'', dar a rezistat: ''dacă nu e petrol (pentru Ungaria), nu sunt bani'' (pentru Ucraina) și a insistat că Budapesta va continua să se opună unui credit european de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Următoarea bătălie va fi pe 12 aprilie, la alegerile parlamentare din Ungaria, a spus Orban.

El a apreciat că liderii europeni nu l-au ''înfășurat într-un covor'' și nu l-au ''făcut pierdut'' doar din cauza speranței lor că UE va ''rezista într-un picior puținul timp rămas'' până la o înfrângere în alegeri a partidului său naționalist, Fidesz, urmată de venirea la putere a unui guvern ''pro-Ucraina, pro-Bruxelles'', care ''să facă ce îi cer ei''.

Tot în legătură cu relațiile Ungariei cu UE, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a făcut vineri, la Budapesta, o paralelă între ''iritarea'' fostei șefe a guvernului Germaniei, Angela Merkel, față de poziția din 2015 a Ungariei referitor la imigrație și indignarea din prezent a actualului cancelar german, Friedrich Merz, legată de Ucraina.

El a apreciat că ungurii au avut dreptate să reziste presiunii în urmă cu un deceniu.

''Aparent, cancelarul german este încă foarte iritat și încă ne amenință'', a declarat Szijjarto conform unui comunicat al ministerului pe care îl conduce.

''Deși au acumulat o presiune uriașă pe premierul nostru ieri, la Bruxelles, nu au reușit să obțină sprijinul nostru pentru împrumutul de război de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, deoarece Ucraina - în consens cu Berlinul și Bruxellesul - încă ne oprește petrolul''.

Ca și prim-ministrul, șeful diplomației ungare a reafirmat că ''atâta vreme cât Ucraina continuă să ne stranguleze aprovizionarea cu petrol, nu vom ceda în legătură cu creditul de 90 de miliarde de euro'', ceea ce ''este clar pentru toți, și niciun acces de furie german și nicio amenințare a cancelarului german nu vor schimba asta''.

El și-a reamintit că în timpul crizei migrației din 2015, Merkel era la fel de ''vânătă de furie'' și ''făcea presiuni asupra Ungariei să accepte imigranți ilegali'', dar ''noi am construit un gard și nu am primit nici măcar unul''.

Acum ''este suficient să treci prin marile orașe germane după căderea nopții ca să vezi că ungurii au avut dreptate'', a afirmat Szijjarto.

''În prezent, exact ca atunci, presiunea este imensă. Cancelarul german fierbe. Dar noi rămânem fermi și se va vedea din nou că avem dreptate''.

''Războiul din Ucraina nu este războiul nostru, nu este responsabilitatea noastră și nu avem nimic de-a face cu el. Și nu ne amestecăm în el, oricât de iritat ar fi cancelarul german'', a insistat Szijjarto.