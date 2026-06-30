Corespondent Știrile PRO TV: „Mama bărbatului a sunat la 112 și a cerut ajutor, spunând că fiul ei, aflat sub influența băuturilor alcoolice, este agresiv.

În urma apelului, un echipaj de poliție a ajuns la locuința femeii. Polițiștii spun că fiul ei a început să facă un scandal și mai violent, înfuriat de intervenția agenților.

Inițial, spun polițiștii, bărbatul a început să îi amenințe. Pentru că nu a putut fi potolit, agenții l-au încătușat.

În momentul în care a fost dus către autospecială pentru a fi transportat la secție, acesta a devenit și mai agresiv. Pe unul dintre polițiști l-a lovit cu capul în zona feței, iar pe celălalt l-a atacat cu piciorul.

În final, individul a fost dus la sediul poliției, apoi a fost internat la Psihiatrie pentru evaluare. Ulterior, magistrații Judecătoriei Dej au decis arestarea preventivă pentru ultraj.

Agenții de poliție nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.”