România va ridica problema incidentelor cu drone și va solicita prezență militară pe măsura acestor amenințări.

Totodată, țara noastră dorește să extindă proiectul comun cu Turcia și Bulgaria, de eliminare a minelor marine din Marea Neagră. Ar urma să fie inclusă și protecția infrastructurii critice, precum Neptun Deep.

CSAT a aprobat și forțele pe care România le poate pune la dispoziție în 2027, pentru misiuni și operații din afara țării: aproape 8.000 de militari, polițiști și civili din partea Armatei și a Ministerului de Interne.

O parte dintre efective vor fi în așteptare, pe teritoriul României, cu posibilitatea dislocării la ordin.