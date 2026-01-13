Un bărbat din Craiova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție. A fost prins, la miezul nopții, în curtea iubitei
Un bărbat de 48 de ani, din Craiova, a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a intrat în curtea fostei iubite, pe care a amenințat-o.
Polițiștii l-au prins în flagrant, la miezul nopții, la domiciliul femeii în vârstă de 37 de ani. După administrarea probelor, l-au reținut pentru amenințare, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție.
Individul a fost dus în Centrul de Reținere al IPJ Dolj și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.
