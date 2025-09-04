Un bărbat din Constanța, reținut după ce a înșelat 24 de persoane. Închiria în mod fictiv un apartament

Un bărbat a fost reţinut, joi, după ce a înşelat 24 de persoane cu suma totală de 60.000 de lei, bani încasaţi drept avans pentru a le închiria un imobil din municipiul Constanţa.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, suspectul de înşelăciune a fost reţinut în urma a două percheziţii la locuinţele acestuia.

„La data de 4 septembrie a.c., poliţiştii (...) au efectuat două percheziţii domiciliare. Percheziţiile au avut loc în municipiul Constanţa, la locuinţele unui bărbat bănuit de comiterea faptei. Astfel, din probatoriul administrat în dosar a rezultat că, în perioada 2024-2025, bărbatul ar fi indus în eroare 24 de persoane, cărora le-ar fi oferit spre închiriere un imobil din municipiul Constanţa. După ce ar fi încasat diferite sume de bani, cu titlu de avans, de la persoanele vătămate, nu şi-ar mai fi îndeplinit promisiunea de a pune la dispoziţia acestora imobilul, în vederea închirierii. Prejudiciul în cauză este de 60.000 de lei", se arată în comunicatul de presă transmis de IPJ Constanţa.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Constanţa, iar vineri va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere legală.

La percheziţiile domiciliare, efectuate de poliţişti sub coordonarea procurorului de caz, au participat şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

