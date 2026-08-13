Potrivit MHRA, deși produsul este autorizat pentru utilizare în Marea Britanie, acesta nu este momentan disponibil prin sistemul public de sănătate (NHS), ci doar prin rețetă private, scrie Reuters.

A doua pastilă GLP-1 aprobată în Regatul Unit

Noul medicament este a doua pastilă din clasa GLP-1 aprobată în Marea Britanie, după ce autoritățile britanice au validat în luna iunie și pastila pentru slăbit produsă de compania daneză Novo Nordisk. Aprobarea de acum accentuează concurența dintre cei doi mari producători farmaceutici la nivel global.

Un reprezentant al Eli Lilly a declarat pentru Reuters că produsul va fi lansat pe piața britanică încă din această lună, tot prin sistemul de prescripție medicală.

Compania a precizat că prețul de listă va fi mai mic decât cel al medicamentului injectabil Mounjaro, present și pe piața din România, fără însă a oferi detalii suplimentare despre costul exact.

Evaluare în curs la nivelul Uniunii Europene

Produsul se află încă în procedură de evaluare la nivelul Uniunii Europene. Între timp, pastila concurentă a Novo Nordisk a primit deja o recomandare favorabilă din partea Agenției Europene a Medicamentului, decizia finală de aprobare urmând să fie luată de Comisia Europeană.

Piața tratamentelor pentru slăbit, în plină expansiune

Piața medicamentelor pentru slăbit, dominată multă vreme de terapiile injectabile ale celor doi producători, se extinde acum tot mai mult și către tratamentele orale. Deși pastilele câștigă rapid teren, injectabilele rămân în continuare lideri de piață, susținute de eficacitatea deja dovedită și de administrarea o dată pe săptămână.

Pastila dezvoltată de Eli Lilly, care vizează hormonul GLP-1 și se administrează o dată pe zi, a câștigat popularitate în Statele Unite de la aprobarea și lansarea sa în luna aprilie, deși rămâne în urma pastilei concurente a Novo Nordisk în privința vânzărilor.

Diferența cheie dintre cele două tratamente orale

Principalul avantaj al noii pastile ține de comoditatea administrării: poate fi luată o dată pe zi, fără restricții legate de alimente sau lichide. În schimb, pastila concurentă trebuie administrată pe stomacul gol, cu o cantitate mică de apă, pacienții fiind nevoiți să aștepte 30 de minute înainte de a consuma alimente, băuturi sau alte medicamente.

Situația medicamentelor GLP-1 pe piața din România

Potrivit unor analize recente ale pieței farmaceutice din România, medicamentele cu indicație aprobată pentru managementul greutății disponibile în țara noastră în 2026 sunt semaglutida (comercializată sub numele Wegovy), liraglutida (Saxenda) și tirzepatida (Mounjaro). În schimb, Ozempic, varianta de semaglutidă folosită pentru diabet, nu se mai comercializează în România din 2024, deși rămâne autorizată la nivel european, din motive legate în principal de politica de preț, scrie romedic.ro.

Din punctul de vedere al decontării, situația rămâne restrictivă: Ozempic este singurul medicament din clasa GLP-1 care poate fi parțial compensat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), dar exclusiv pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2, nu și pentru cei care urmăresc scăderea în greutate. Potrivit acelorași surse, niciun medicament GLP-1 nu este decontat în România pentru tratamentul obezității, iar deciziile privind decontarea se stabilesc la nivel național, prin negocieri între producători, Ministerul Sănătății și CNAS.