Denumită Beta Pictoris d, aceasta este cea mai slabă exoplanetă văzută vreodată direct de pe Pământ.

Planeta recent descoperită este un gigant gazos, însă diferă semnificativ de celelalte două lumi cunoscute din același sistem. Beta Pictoris d orbitează la o distanță mai mare de steaua sa, ceea ce o face mai rece, și are o masă de doar 2,4 ori mai mare decât cea a lui Jupiter.

Prin comparație, planetele Beta Pictoris b și c au fiecare aproximativ de 10 ori masa lui Jupiter. Astfel, Beta Pictoris d este și una dintre cele mai ușoare exoplanete fotografiate direct cu un telescop terestru, scrie Space.com.

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