Joi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 8 Poliţie - au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de furt calificat, informează Biroul de presă al DGPMB.

Cercetările au început pe 30 ianuarie, când poliţiştii Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi de un bărbat, în calitate de administrator, cu privire la faptul că, pe 21 ianuarie, o persoană ar fi pătruns într-un imobil aflat în stadiu avansat de construcţie, de unde ar fi demontat şi furat şase centrale termice.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 8.000 de euro.

În urma investigaţiilor, a fost identificat un bărbat în vârstă de 54 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracţională, bănuit de comiterea faptei.

"Pe 5 februarie, în vederea administrării materialului probator, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, iar bărbatul a fost depistat şi condus la audieri. Faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.