Un bărbat din Brăila a lovit intenționat cu mașina o persoană. A fost arestat și este cercetat pentru omor

Un bărbat de 42 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor şi alte infracţiuni, după ce ar fi lovit intenţionat cu maşina o persoană, care a decedat ulterior, a informat, joi, IPJ Brăila.

Alţi doi bărbaţi au fost plasaţi în arest la domiciliu pentru tentativă la omor calificat.

Faptele au avut loc pe 17 mai 2021, în municipiul Brăila, în contextul unui conflict mai vechi între mai multe persoane. În urma incidentului violent, o persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte cinci au fost agresate, potrivit anchetatorilor.

„În urma probatoriului administrat, la data de 17.05.2021, în jurul orei 21:30, bărbatul de 42 de ani, având asupra sa un pistol letal, împreună ceilalţi doi bărbaţi înarmaţi cu diferite obiecte contondente, pe fondul unei stări conflictuale anterioare, s-ar fi deplasat la imobilul situat în municipiul Brăila, cu intenţia de a suprima viaţa persoanelor aflate în acel loc, exercitând în acest sens acte de violenţă asupra a cinci persoane. În acelaşi context, bărbatul de 42 de ani, ar fi executat două focuri de armă în direcţia persoanelor care se aflau în curtea locuinţei, apoi s-ar fi retras în autoturismul folosit pentru a se deplasa la faţa locului, ar fi demarat către poarta de acces a imobilului persoanelor vătămate, lovind o persoană, care a ulterior a decedat", precizează sursa citată.

În urma cercetărilor efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore la data de 19 noiembrie, iar ulterior, pe 27 noiembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Totodată, alţi doi bărbaţi, de 49 şi 64 de ani, au fost plasaţi în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetaţi pentru tentativă la omor calificat, violare de domiciliu, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

