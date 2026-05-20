Corespondent PROTV: „Crima șocantă a avut loc în comuna Albești, din județul Botoșani. Marți după-amiaza, nora cuplului a venit în vizită la socri și a găsit-o pe femeia de 68 de ani în pat, fără suflare, într-o baltă de sânge, rănită grav la gât. Socrul său era și el acasă, dar în stare avansată de ebrietate, spun surse din anchetă. Inițial, nu a putut da declarații. Câteva ore mai târziu, a colaborat totuși cu polițiștii și procurorul de caz. În cursul nopții, a fost reținut, iar miercuri va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Individul nu a spus de ce și-a omorât soția, însă surse din anchetă spun că între cei doi ar mai fi fost conflicte, în special din cauza consumului de alcool. Femeia avea o dizabilitate care necesita îngrijire la pat. Când venea acasă beat, individul obișnuia să facă scandal și să îi reproșeze soției că-l înșală. Niciodată însă nu au fost apeluri la 112 sau alte sesizări pentru violență.”