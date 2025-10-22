Un bărbat de 70 de ani a murit după ce s-a aruncat de la etajul Spitalului de Urgență din Galați. Suferea de schizofrenie

22-10-2025 | 13:16
spital galati
Inquam Photos / Ovidiu Iordachi

Un pacient al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Galaţi, în vârstă de 70 de ani, a decedat miercuri dimineaţă, după ce s-a aruncat de la etaj, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit IPJ Galaţi, bărbatul era internat în spital şi diagnosticat cu schizofrenie paranoidă.

„La data de 22 octombrie, în jurul orei 05:16, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi aruncat de la etajul 1 al unei unităţi spitaliceşti din municipiul Galaţi. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, care a constatat că persoanei în cauză, un bărbat de 70 de ani, din municipiul Galaţi, i se aplicau manevre de resuscitare, aceasta fiind ulterior transportată la secţia UPU, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", a transmis IPJ Galaţi, pentru Agerpres.

Incidentul a avut loc în toaleta spitalului

Din verificările preliminare a reieşit faptul că, în cursul dimineţii, acesta ar fi mers la toaletă, „iar în momentul în care cadrele medicale au observat că nu s-a întors în salon, au verificat încăperea şi au constatat că bărbatul sărise pe fereastra unităţii sanitare".

Ca urmare a leziunilor suferite, bărbatul de 70 de ani a decedat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul. 

Sursa: Agerpres

