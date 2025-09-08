Un bărbat de 59 de ani a fost lovit mortal de o mașină în Capitală. A traversat un bulevard pe bicicletă

Stiri actuale
08-09-2025 | 08:17
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat de 59 de ani a murit duminică noaptea, după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa bulevardul Regele Mihai I din Capitală.

autor
Stirileprotv

Martorii spun că victima ar fi înaintat pe trecerea de pietoni pe culoarea roșie a semaforului, fiind pe bicicletă.

Șoferul ar fi circulat cu viteză și s-a oprit abia la 10 metri distanță. După impact, omul a rămas întins pe drum. Medicii ajunși la fața locului nu l-au mai putut salva.

Șoferul a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind zero. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

Sursa: Pro TV

Etichete: Capitala, mort, a murit, sofer,

Dată publicare: 08-09-2025 08:17

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Tragedie în Argeș. Doi studenți au murit după un accident între mașinile lor. Doar prietena unuia a supraviețuit
Stiri actuale
Tragedie în Argeș. Doi studenți au murit după un accident între mașinile lor. Doar prietena unuia a supraviețuit

Doi studenți din Argeș au sfârșit cumplit duminică dimineață, în urma unui impact frontal între autoturismele pe care le conduceau. O fată, pasageră într-una dintre mașini, este acum în spital.

Șoferul care a ars de viu după ce a plonjat cu mașina de pe o pasarelă a Centurii Capitalei s-ar fi sinucis. Ce s-a aflat
Stiri actuale
Șoferul care a ars de viu după ce a plonjat cu mașina de pe o pasarelă a Centurii Capitalei s-ar fi sinucis. Ce s-a aflat

Un șofer de 40 de ani a murit carbonizat, după ce a căzut cu mașina 10 metri în gol dintr-un sens giratoriu suspendat de pe Șoseaua de Centură a Capitalei, în zona Berceni.

Doi tineri au murit după ce s-au izbit frontal într-o curbă, în Argeș. O fată de 21 de ani a ajuns la spital
Stiri actuale
Doi tineri au murit după ce s-au izbit frontal într-o curbă, în Argeș. O fată de 21 de ani a ajuns la spital

Doi tineri de 21 și 24 de ani au murit într-un grav accident rutier, după ce mașina unuia a intrat pe contrasens, într-o curbă, în Argeș.

Recomandări
Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Sindicaliștii vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni
Stiri Educatie
Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Sindicaliștii vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni

Elevii încep, luni, anul şcolar, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Guvernului şi vor organiza un marş până la Palatul Cotroceni.

Trump a anunțat că este pregătit să impună noi sancțiuni Rusiei, după ultimul atac devastator al Moscovei asupra Ucrainei
Stiri externe
Trump a anunțat că este pregătit să impună noi sancțiuni Rusiei, după ultimul atac devastator al Moscovei asupra Ucrainei

Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică.

Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”

Parlamentul României a dezbătut și votat, în premieră, patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva pachetelor de reforme asumate de Guvern. Toate au fost respinse.

Top citite
1 motiune de cenzura, vot parlament
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
3 scoala greva, clasa
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Educatie
Reorganizare învătământ: Două școli primare închise în Apuseni: elevii vor merge kilometri pe jos pentru a ajunge la cursuri
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Septembrie 2025

29:55

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28