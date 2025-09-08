Un bărbat de 59 de ani a fost lovit mortal de o mașină în Capitală. A traversat un bulevard pe bicicletă

Un bărbat de 59 de ani a murit duminică noaptea, după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa bulevardul Regele Mihai I din Capitală.

Martorii spun că victima ar fi înaintat pe trecerea de pietoni pe culoarea roșie a semaforului, fiind pe bicicletă.

Șoferul ar fi circulat cu viteză și s-a oprit abia la 10 metri distanță. După impact, omul a rămas întins pe drum. Medicii ajunși la fața locului nu l-au mai putut salva.

Șoferul a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind zero. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

