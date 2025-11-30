Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava în urma a două accidente. Un bărbat a murit, iar alte șase persoane sunt rănite

Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava - un mort și șase răniți, inclusiv copii. S-a întâmplat în urma a două accidente, care au avut loc în mai puțin de 24 de ore, la nici 30 de kilometri distanță unul față de celălalt.

În localitatea Molid, un colonel de 50 de ani și-a găsit sfârșitul, după ce a adormit la volan.

Mașina lui a intrat pe sensul opus, unde s-a ciocnit cu o autoutilitară.

În urma impactului, autoturismul a fost aruncat în gardul unei locuințe și s-a făcut praf.

În cursul zilei, pe același drum, dar în localitatea Ilișești, aflată la aproximativ 30 de kilometri distanță, a avut loc un alt accident.

Potrivit primelor informații, impactul dintre două mașini, care a trimis trei adulți și trei copii la spital cu numeroase răni, s-ar fi petrecut din cauza unei depășiri neregulamentare.

Alin Găleată, purtător de cuvânt al ISU Suceava: "Până la sosirea echipajelor de intervenție, un pompier aflat în timpul liber și un asistent medical au intervenit și au acordat ajutor."

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













