Un bărbat de 39 de ani a murit în Munții Făgăraș după ce a căzut de pe un versant

Un bărbat de 39 de ani din Sibiu a murit vineri în zona cabanei Suru, din munții Făgăraș după ce a căzut de pe un versant. Salvamontiștii au fost anunțați de un alt drumeț.

Ei au chemat în ajutor și un elicopter, însă, când și-au dat seama că nu se mai poate face nimic pentru victimă, aparatul de zbor a fost retras.

Trupul bărbatului a fost transportat cu o targă până la baza muntelui, de unde a fost preluat de cei de la medicină legală.

Salvamontiștii atrag încă o dată atenția că turiștii care se aventurează în zonele înalte trebuie să fie echipați corespunzător, iar traseele periculoase trebuie evitate după lăsarea întunericului.

