După câteva ore el a fost prins pe raza oraşului, fiind în custodia poliţiştilor.

Potrivit IPJ Galaţi, bărbatul fusese reţinut, joi, fiind cercetat pentru furt calificat în formă continuată.

Acesta se afla sub escorta unui echipaj de poliţie, iar la plecarea de la sediul instanţei ar fi fugit, deplasându-se într-o direcţie necunoscută.

Poliţiştii au demarat activităţi pentru depistarea acestuia.

După câteva ore, bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Tecuci şi se află în custodia poliţiştilor.