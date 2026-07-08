Bărbatul a fost depistat într-o groapă săpată în pământ, camuflată cu mai multă vegetație, spun polițiștii. Tot acolo au găsit haine și alte lucruri care l-ar fi ajutat să supraviețuiască în tot acest timp când era dat în urmărire.

Pe numele acestuia era dată deja o condamnare de 6 ani și 8 luni, însă nu a mai fost găsit pentru încarcerare. În perioada 2018–2019, pe fondul consumului abuziv de alcool și-ar fi amenințat și terorizat proprii lui copii minori. Acum, depistat a fost imobilizat de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și condus la sediul politieri în vederea punerii în executare a mandatului.

Tot miercuri a fost a fost găsit și un alt bărbat în vârstă 39 de ani, condamnat la 4 ani și 6 luni pentru agresiune sexuală și dat în urmărire. Când și-a dat seama că miercuri dimineață polițiștii sunt pe urmele lui a încercat să își piardă urma și a încercat să sară un gard. S-a lovit la un picior și nu a mai putut fugi. Și acesta a fost dus la sediul poliție.