Cățelul a ajuns la o clinică din Cluj, iar investigațiile au scos la iveală că are coloana afectată. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru rănirea sau schingiuirea animalelor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Câinele în vârstă de aproximativ 5 ani a fost lovit, spun membrii asociației, cu un bici. Întâmplarea a avut loc în localitatea Câlnic, din Alba.

Femeia în curtea căreia s-a ascuns câinele, după ce a fost bătut, a apelat la o asociație din Sebeș.

Patrupedul a fost transportat la Cluj- Napoca.

Andreea Berar, președinte asociație: Mi-a cerut ajutorul spunând că cățelul este într-o stare foarte proastă, a fost foarte rău bătut, de două zile nu se mișcă din același loc, se târăște, câinile a fost dus în seara respectiv la veterinar. I s-au făcut radiografii unde s-a văzut leziuni la coloană.

Specialiștii vor decide dacă bietul animal poate fi operat. Polițiștii au deschis între timp un dosar penal. Până acum cheltuiele cu tratamentul au depășit 2.000 de lei.