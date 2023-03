Momentul în care o mașină este aruncată în aer de roata desprinsă de la o camionetă

Impactul a fost surprins de camera de bord a unui autoturism care se afla în spate, scrie Gulf Today.

În imagini se vede cum o mașină depășește o camionetă care se afla pe o bandă alăturată, iar roata din stânga față a camionetei se desprinde și ajunge în fața autoturismului, fiind apoi aruncat în aer. Mașina aterizează apoi pe plafon și se rostogolește. Roata lovește un parapet din stânga, apoi din nou mașina oprită pe mijlocul șoselei.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX