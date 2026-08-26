Primele date de la fața locului arată că un copac șubred a căzut peste firele de electricitate pe care stâlpul le susținea, iar în urma incidentului stâlpul s-a prăbușit peste doi trecători, potrivit News.ro

Incidentul s-a produs în satul Caraclău, comuna Bârsănești, din județul Bacău.

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit

„În urma evenimentului au rezultat două victime. Un bărbat, în vârstă de aproximativ 60 de ani, surprins sub stâlp, a fost extras de pompieri. Acestuia i s-au efectuat manevre de resuscitare de către echipajele medicale, însă, din nefericire, nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat. Cea de-a doua victimă, conștientă, cu traumatism cranio-cerebral, a fost preluată de echipajul SMURD în vederea transportului la spital”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău.

Primele date de la fața locului arată că accidentul s-a produs în condițiile în care un copac șubred a căzut peste firele de electricitate pe care stâlpul le susținea, iar în urma incidentului stâlpul s-a prăbușit peste doi trecători.