Accidentul s-a petrecut sâmbătă noaptea între localitățile Tuzla și 23 August. Mai mulți martori au sunat la 112 și au anunțat că au văzut un bărbat care mergea șchiopătând pe șosea.

Oamenii i-au spus dispecerului că bărbatul ar fi căzut dintr-o mașină care se afla în mers. Ar fi reușit să se ridice și, rănit, ar fi încercat să ajungă la marginea drumului. Dar a fost lovit de un autoturism și a murit pe loc.

Corespondent Știrile ProTV: „Bărbatul ar fi sărit din mașină în această zonă. După ce a căzut, s-a ridicat și a mers pe jos câțiva metri, pe contrasens. La scurt timp, acesta ar fi fost lovit mortal de o mașină”.

Șoferul acesteia, un tânăr de 22 de ani, a fugit de la locul accidentului. A fost găsit de polițiști, câteva ore mai târziu.

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Imediat, polițiștii au început cercetările, fiind identificat un tânăr, de 22 de ani, din Ovidiu, care ar fi părăsit locul accidentului. A fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. Tânărul, care se mai afla cu alte patru persoane în autoturism, a motivat că a fugit întrucât s-a speriat”.

În plus, anchetatorii spun că peste trupul victimei a trecut și o a doua mașină. Oamenii legii încearcă să afle dacă victima s-a aruncat din vehicul sau dacă a fost aruncată.

Cert este că șoferul, un bărbat de 32 de ani, a fost verificat cu aparatul etilotest și a reieșit că avea o alcoolemie de 2,18 la mie în sânge. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.