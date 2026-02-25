Accidentul s-a petrecut miercuri dimineață, la ieșirea din oraș spre localitatea Bocșa. Cei doi s-au intersectat în trafic. Potrivit anchetatorilor, în acel moment bărbatul ar fi tras de volan și a lovit mașina în care se afla fosta iubită.

Din fericire, femeia nu a fost rănită grav, însă a mers la spital pentru investigații.

Pe numele bărbatului exista deja un ordin de protecție, după ce în trecut a agresat-o pe femeie. Judecătorii au decis atunci ca, timp de 6 luni, să nu mai aibă voie să se apropie de ea și să fie obligat să poarte o brățară de monitorizare.

Polițiștii care au mers la locul accidentului cred că bărbatul a intrat deliberat în celălalt autoturism, așa că se fac audieri acum pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.