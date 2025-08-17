Un bărbat a fost văzut aruncându-se în râul Argeș. A fost scos din apă fără viață

Poliţiştii din Argeş au deschis un dosar de cercetare după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a fost văzut aruncându-se în apele râului Argeş. Salvatorii au intervenit, însă acesta a fost scos mort din apă.

Pe malul râului au fost găsite obiecte personale, însă niciun act care să arate identitatea bărbatului.

Incidentul a avut loc în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, pe raza municipiului Piteşti, când o persoană a sesizat autorităţile spunând că a văzut un om care s-a aruncat în râul Argeş.

„Poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti au intervenit pentru acordarea de sprijin echipajelor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi primele măsuri la faţa locului. Ulterior bărbatul în cauză, de 55-65 de ani, cu constituţie robustă, a fost extras din apă, fiindu-i efectuate manevre de resuscitare, care nu au avut rezultat, fiind declarat decesul”, informează oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

Pe malul râului au fost găsite hainele bărbatului: pantaloni şi bluză de trening de culoare închisă, şapcă de culoare galben şi pantofi sport culoare închisă. Poliţiştii nu au găsit însă niciun act de identitate ori alte obiecte din care să rezulte indicii referitor la identitatea sa.

Cazul a fost preluat de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti pentru stabilirea identităţii şi clarificarea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc. Pentru stabilirea cauzei decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale.

