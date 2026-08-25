Agresiunea, la care au fost martori și alți minori, a fost înregistrată de camera de supraveghere a blocului, iar imaginile au ajuns la poliție, care a deschis dosar penal pentru lovire și alte violențe. Psihologii atrag atenția că, atunci când adulții intervin cu agresivitate în conflictele dintre copii, traumele rămân pe termen lung.

Conflictul dintre doi copii de 9 ani, vecini de bloc, s-a terminat cu această scenă surprinsă de o cameră de supraveghere. O femeie îi dă palme și pumni, în timp ce îi adresează cuvinte umilitoare unuia dintre ei, care stă alături de un prieten în scara unui bloc. La agresiune asistă și alți minori, nu mai mari de 10 ani. În imagini se vede cum copilul bătut își pune mâinile pe cap. Încearcă să se protejeze de palmele care curg, în timp ce femeia care îl lovește îi cerea socoteală pentru un conflict cu fiul ei. Mama copilului agresat ne-a povestit ce s-a întâmplat.

Mama băiatului agresat: „Băiatul meu avea un băț în mână, bătea într-o bancă, vecinul de bloc a încercat să i-l tragă din mână, i-a dat drumul și i-a venit bățul în piept copilului. Cel mai probabil, Patrik a mers la mama lui și i-a spus că au avut un conflict, că l-a lovit. Iar ea, foarte furioasă, l-a căutat prin complex. S-a năpustit asupra lui, luându-l la palme și pumni”.

Agresiunea durează câteva zeci de secunde, iar când femeia începe o altă serie de palme și îl trage de păr pe băiat, celălalt copil se ridică speriat și pleacă.

Mama băiatului agresat: „Aseară am primit filmările care m-au șocat, m-au cutremurat, îmi venea să mă duc... nu știu ce să fac. Aleg ca oamenii legii să facă dreptate. Noi facem terapie pentru lipsa de atenție, pentru furie. Vecinii din complex și la școală știu că fac tot ce pot, în calitate de mamă singură, să pot să-i ofer terapie, grijă, protecție și nu sunt de acord cu violența sub nicio formă”.

Imaginile au fost vizionate și de un psiholog specializat în analiza comportamentală. Ne-a spus că, atunci când un adult intervine cu agresivitate în conflictul dintre doi copii, traumele sunt mari, iar copilul înțelege că la agresivitate se răspunde prin forță.

Geta Udrea, specialist psihologie comportamentală: „El învață că persoana mai puternică are dreptul să folosească forța pentru a-și impune punctul de vedere, iar acesta este exact mesajul pe care nu vrem să-l transmitem. Îi explicăm unui copil că poate fi puternic fără să lovească, în primul rând prin propriul nostru exemplu. Îl învățăm că a se apăra nu înseamnă să se răzbune. Înseamnă să își pună limite, să spună nu, să plece dintr-o situație periculoasă și să ceară ajutor.”

Polițiștii s-au sesizat și urmează să o audieze pe femeia din imagini.

Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „Astfel de situații trebuie sesizate de îndată polițiștilor, iar intervenția directă trebuie să se limiteze la măsuri care nu pun în pericol integritatea fizică a persoanelor implicate.”

Corespondent Știrile ProTV: „Conflictul dintre cei doi copii ar fi putut rămâne o ceartă de moment la locul de joacă. Dar a ajuns acum în atenția poliției, care a deschis dosar penal pentru lovire și alte violențe pe numele mamei care, așa cum am văzut în imagini, a ales agresiunea pentru a-i face dreptate copilului său. Am contactat-o pentru a-și exprima un punct de vedere, dar ne-a transmis că nu este adevărat că l-a agresat pe minor și nu vrea să comenteze incidentul.”