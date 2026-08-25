aprilie pentru a se alătura separatiștilor pro-ruși din estul Donbasului și a participa la invazia Ucrainei, deși nu avea experiență militară anterioară și nici legături cu Europa de Est. Alături de britanicii Ben Stimson, în vârstă de 49 de ani, și Aiden Minnis, în vârstă de 39 de ani, Townsend a primit cetățenia rusă după ce s-a alăturat campaniei militare a Rusiei, relatează The Guardian.

Fără experiență militară, direct pe front

Se crede că a fost ucis pe 10 iunie, în apropiere de Lîman, oraș din regiunea Donețk, de o dronă controlată de la distanță, de tip FPV. Townsend a apărut în mai multe videoclipuri postate pe rețelele sociale de conturi favorabile Rusiei, inclusiv într-unul care pare să îi aparțină lui Stimson. Acesta din urmă a fost condamnat la închisoare în Marea Britanie în 2015, înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, după ce călătorise în regiune pentru a se alătura trupelor pro-ruse.

Deși moartea lui Townsend a fost relatată pe scară largă abia luni, informații neconfirmate potrivit cărora acesta fusese ucis au început să circule încă din iunie. Un site pro-rus, citat de LBC, l-a descris pe Townsend drept un „războinic într-un război sfânt” care și-ar fi „sacrificat viața pentru cauză”.

În Yorkshire, regiunea sa natală, moartea lui a fost primită cu tristețe și frustrare. Un fost prieten a scris că Townsend, despre care se știa că se confruntase cu probleme de sănătate mintală și dependență, era un „tip obișnuit” care fusese „îndoctrinat” de persoane care „i-au văzut vulnerabilitatea ca pe o oportunitate de a-l recruta în cauza lor denaturată”. O altă persoană a spus că Townsend fusese „spălat pe creier” de ceilalți britanici care dezertaseră pentru a lupta de partea Rusiei.

În videoclipuri filmate după ce s-a alăturat forțelor ruse, Townsend putea fi văzut descriindu-se drept un „tip obișnuit, din clasa muncitoare, din Yorkshire” și râzând alături de Stimson și Minnis în timp ce cei trei beau și jucau cărți. El mai publicase un mesaj în care spunea că minerii din Donbas îi sprijiniseră financiar pe minerii din Yorkshire în timpul grevelor din anii 1980, înainte ca el să se nască, și că intenționa să „întoarcă favoarea”.

Într-un mesaj publicat după moartea lui Townsend, Minnis l-a descris drept „iubitul nostru camarad de arme”, care s-a dus „în mijlocul furtunii și a căzut pe câmpul de luptă”, comparându-i în același timp pe ucraineni cu naziștii, o analogie folosită frecvent în propaganda rusă.

În același mesaj, Minnis a spus că Townsend „și-a sacrificat viața pentru cauza noastră. Serviciul său a fost scurt, dar a strălucit precum cea mai luminoasă stea”.

Townsend, care, potrivit informațiilor disponibile, le-ar fi spus familiei că pleacă în România atunci când a părăsit Marea Britanie în aprilie, și-a apărat pe rețelele sociale decizia de a merge în Rusia. El a recunoscut totodată că ar fi „persecutat” dacă s-ar întoarce vreodată acasă.

Într-o postare, el a scris: „Am venit cu ideea că probabil nu voi mai putea să mă întorc acasă. Cu siguranță aș fi persecutat dacă m-aș întoarce. Nu sunt aici într-o misiune sinucigașă, dar înțeleg că asta se poate întâmpla. A fost decizia mea, nu m-a obligat nimeni să fac asta.”