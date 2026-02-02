Datele de pe Flight Radar arată că avionul a decolat luni din București la ora 13:48, cu 18 minute întârziere, și trebuia să aterizeze în Tenerife la 17:35. Avionul s-a întors din drum, când era deasupra Sloveniei, și a aterizat în Budapesta.

„Motivul aterizării la Budapesta este, momentan, necunoscut”, a notat Boarding Pass într-o postare pe Facebook, iar ulterior a menționat că ar fi vorba de o problemă tehnică.



„Actualizare, ora 17:40: avionul companiei aeriene lowcost a aterizat în capitala Ungariei din cauza unei probleme tehnice. Pasagerii zborului București - Tenerife au fost debarcați din avion și vor zbura spre Tenerife cu un alt avion”, mai precizează sursa citată.

Reacția companiei

„Wizz Air confirmă că zborul W43021 de la București Otopeni la Tenerife din 2 februarie a fost deviat către Budapesta ca măsură de precauție standard, din cauza faptului că aeronava a necesitat o verificare tehnică neprevăzută. Aeronava a aterizat în siguranță și, pentru a minimiza orice întârziere suplimentară, pasagerii au fost transferați într-o altă aeronavă, care a decolat la ora locală 16:51. Wizz Air își cere scuze tuturor pasagerilor afectați și reiterează că siguranța pasagerilor, a echipajului și a aeronavelor este prioritatea principală a companiei”, au transmis reprezentanții companiei pentru Știrile PRO TV.





