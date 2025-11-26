Ce au spus doi adolescenți care au sunat la 112. Au fost amendați cu 2.000 de lei fiecare

Un apel la 112 a alertat polițiștii din orașul Mărășești, județul Vrancea. Doi adolescenți au sunat să anunțe că o persoană amenințată cu moartea are urgent nevoie de ajutor. Polițiștii s-au mobilizat rapid.

Discuția cu operatoarea de la 112:

- „112, ce urgență aveți?”

- „AJUTOOOOR!”

- „Alo!”

- „Gura! Te omor!”

Andreea Bornac, purtător de cuvânt IPJ Vrancea: „Nimeni nu s-a gândit că ar putea fi o glumă! Nimeni nu își permite să ignore un astfel de apel!”

Corespondent Știrile ProTV: „Apelul a venit la ora 22 și 51 de minute. Era practic un strigăt de ajutor, iar pe fundal se auzea o voce masculină care amenința o altă persoană cu moartea. Imediat echipajele de poliție s-au mobilizat. Apelul a fost direcționat către structurile de intervenție speciale, care intervin în astfel de situații. Investigația a dus la domiciliul celor doi minori, de 14 și 15 ani, din Mărășești. Din discuțiile cu familia, anchetatorii au aflat că adolescenții au aruncat cartela SIM de pe care au efectuat apelul când și-au dat seama că gluma lor a alertat numeroase echipaje. Cei doi elevi au fost amendați cu câte 2.000 de lei fiecare pentru alertarea falsă și mobilizarea nejustificată a forțelor de intervenție. Polițiștii trag un semnal de alarmă: apelurile false la 112 nu sunt glume, ci intervenții reale. Ele consumă resurse valoroase și pun în pericol viața persoanelor care se află cu adevărat în situație de urgență.”

