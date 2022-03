Un aparat industrial de aer condiţionat, factorul declanșator al incendiului de la centrul comercial din Rahova

Un aparat industrial de aer condiţionat ar putea fi factorul declanșator al incendiului care a distrus un centru comercial din Capitală. Este o primă ipoteză, dar ancheta este abia la început.

Deocamdată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă anuntă cu proprietarii nu aveau autorizaţie de securitate la incendiu, iar angajaţii povestesc că nu au avut cu ce să oprească extinderea flăcărilor.

Incendiul devastator care a înghiţit cu repeziciune centrul comercial ar fi pornit de la un aparat industrial de aer conditiţionat. Este concluzia unui profesor universitar care a cercetat construcţia distrusă de flăcări la cererea Inspectoratului de Stat în Construcţii. Focul, spune expertul, ar fi fost provocat, cel mai probabil, de o defecţiune tehnică.

Profesor universitar Ioan Paul, expert în construcții civile: „Ceea ce considerăm acum, dar se va mai studia, de la un chiller de acolo a plecat flacăra, s-a extins prin polistiren, care nu era ignifugat, că aşa era la vremea respectivă.”

Primele evaluări făcute inclusiv de Inspectoratul de Stat în Construcţii arată că incendiul ar fi pornit în zona de nord a clădirii învecinate cu centrul comercial, la ultimul nivel, iar din pricina vântului extrem de puternic s-ar fi propagat pe întreaga suprafaţă a acoperişului, pentru că apoi să inghită şi faţada clădirii.

Profesor universitar Ioan Paul, expert în construcții civile: „Flăcările s-au extins pe exterior prin închideri, prin alucombont. Din cauza asta au avut şansă, că nu au avut putere calorică foarte mare şi atunci elementele structurale nu au fost grav afectate de temperaturi. A ars polistirenul şi elementul adeziv. Numai la ultimul nivel, ultimul etaj, care a fost din metal şi lemn.”

Doar Inspectoratul de stat în Construcţii, printr-o expertiză tehnică, poate stabili cu certitudine dacă imobilul mai poate fi salvat sau, dimpotrivă, ar trebui demolat.

Din fericire, cei 250 de clienţi şi angajaţi aflaţi în interior au fost evacuaţi la timp și nimeni nu a fost rănit. Chiriașii spațiilor aşteaptă acum să li se permită să intre în clădire ca să vadă ce mai pot recupera.

Martor: „Au strigat colegii mei că arde. Am întrebat „Unde?”, şi au spus că la etajul 4. Fugind pe scări, am întâlnit poliţiştii care urcau şi ţipau să coborâm. Am fugit repede, mi-am luat geaca pe mine şi am ieşit.”

Reporter: Era multă lume?

Martor: „Jumătate de magazin era ieşită afară. Pe scări ţipau colegele mele foc, foc, foc.”

Reporter: În zona în care lucraţi dumneavoastră erau sisteme de stingere, exctinctoare?

Martor: „Nu. Nu. Nu.”

Cei de la ISU susţin că nu ar exista autorizaţie de securitate la incendii pentru clădire. În 2018 şi anul trecut, proprietarii ar fi fost amendaţi, însă recunosc pompierii, asta nu i-a împiedicat să funcţioneze în continuare.

Pagubele uriaşe nu vor fi acoperite de asigurări, pentru că proprietarii nu ar fi încheiat nicio poliţă. Deocamdată, în spaţiile făcute scrum sau distruse de apă, au acces doar pompierii şi criminaliştii. A fost deschis şi un dosar penal pentru distrugere.