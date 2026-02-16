Totul a pornit după ce polițiștii au vrut să oprească șoferul mașinii care circula pe raza comunei Bărbulești.

Pentru că cel care se afla la volan nu a vrut să tragă pe dreapta, oamenii legii au plecat după el, l-au urmărit, iar după 2 kilometri au tras două focuri de avertisment în plan vertical. Într-un final, oamenii legii au reușit să oprească autoturismul și au descoperit că la volan era un tânăr de 16 ani, care, evident, nu are permis de conducere.

Băiatul a fost testat pentru alcool, rezultatul a fost negativ, dar a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, pentru că polițiștii vor să vadă dacă a consumat sau nu substanțe interzise.

Băiatul de 16 ani a fost reținut pentru 24 de ore și s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis și furt în scop de folosință.