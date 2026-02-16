În schimb, reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro), în timp ce, la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, se înregistrează un report de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro).

Reporturi importante la Joker şi Noroc

Joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 34.439 de câştiguri, în valoare totală de peste patru milioane de lei.

La Noroc este în joc un report de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro), iar la Super Noroc, un report de peste 48.200 de lei.

Câştiguri importante la Joker şi Loto 6/49

La tragerea Joker s-a înregistrat un câştig, la categoria a II-a, în valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Piteşti.

La categoria a III-a s-au înregistrat două câştiguri, în valoare de 79.698,86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu Mare şi Baia Mare.

La tragerea Loto 6 din 49 de duminică, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri, în valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro şi pe Amparcat.ro.

La Loto 5 din 40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.