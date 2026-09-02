Marți seară, salvatorii au sistat operațiunea de căutare la lăsarea întunericului, iar dimineața au ieșit din nou pe mare. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Aceste imagini au fost surprinse de turiștii de pe plaja din Costinești în jurul orei 16. Bărbatul de 52 de ani dispărut marți în mare a fost găsit în apă de cei 17 scafandri de la ISU Dobrogea, care l-au căutat încontinuu.

Corespondent PROTV: „În prima zi de căutări, scafandrii au verificat peste 6.000 de mp2, inclusiv fundul mării. Operațiunea de căutare continuă atât în zona digurilor, cât și la suprafața apei, în speranța că bărbatul de 52 de ani va fi găsit."

Bărbatul a fost văzut ultima dată în zona geamandurilor, pe plaja din Costinești. Acolo ar fi intrat cu prietenii lui să facă baie în mare. Miercuri la prima oră, căutările au fost reluate.

A fost mărită aria de căutare.

Nicu Serafim, șeful salvamarilor din Costinești: „Am intervenit, am intrat cu un sonar am intrat, în afară de două pietroaie și câteva bancuri de pești n-am găsit nimic. Căutăm, nici nu ne dăm seama ce poate fi. Avem steag de prezență, marea e frumoasă, liniștită, ce să zic, e una dintre cele mai frumoase zile de îmbăiat."

Scafandrii au avut o misiune grea din cauza vizibilității reduse.

Marian Ciulei, șeful scafandrilor de intervenție ISU Dobrogea: „O intervenție destul de dificilă pentru că avem acea hulă de fund a mării, avem și câțiva curenți de fund. Curentul de fund este de trei ori mai puternic decât curentul de suprafață. Intervenim cu un număr de 17 scafandri și vom efectua căutări cel puțin trei zile."

Trupul bărbatului va fi dus la morgă pentru efectuarea necropsiei care va stabili cauza morții.