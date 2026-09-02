Inițial, un martor a observat trupul unei femei de 74 de ani, care plutea pe luciul apei.

Pompierii chemați la fața locului au găsit mai multe lucruri personale și au realizat că ar mai putea fi o victimă.

Militarii au reluat căutările, inclusiv cu scafandri, așa că în scurt timp au găsit și trupul unui bărbat de 67 de ani.

Cei doi s-au scăldat într-o zonă a lacului Secu din județul Caraș-Severin, în care nu se aflau și alte persoane.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. Primele cercetări au arătat că pe trupurile celor doi nu sunt urme de violență, așa că varianta crimei a fost exclusă.

Una dintre ipotezele luate în calcul este ca unuia dintre ei i s-ar fi făcut rău, iar celălalt ar fi intrat după el ca să îl salveze și nu a mai reușit să iasă.