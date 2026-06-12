"În perioada 12/13 iunie - 6/7 septembrie 2026, CFR Călători asigură legături directe către staţiunile de la Marea Neagră, din toate regiunile ţării, prin programul estival Trenurile Soarelui", se menţionează în comunicat.

Totodată, CFR Călători informează că, în perioada 13 - 30 iunie 2026, circulaţia trenurilor pe secţia Constanţa - Mangalia se va desfăşura în contextul redeschiderii liniei Hm Costineşti - Mangalia pe întreaga distanţă, fără oprire în staţia Costineşti Tabără, la solicitarea CFR SA.

Conform sursei citate, pentru accesul în staţiunea Costineşti, călătorii pot utiliza staţia Costineşti.