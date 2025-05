Trei turiști străini au fost atacați de urși, pe Transfăgărășan, în 24 de ore. O femeie din Spania are brațul drept zdrobit

A fost transportată de la Curtea de Argeș cu un elicopter SMURD, la Spitalul Floreasca din Capitală.

Femeia în vârstă de 74 de ani era în mașină, cu fiul ei. A văzut ursul și s-a gândit să îi facă o poză, însă urmarea a fost de coșmar. Aproape instantaneu, a fost atacată de sălbăticiunea care i-a zdrobit brațul drept.

Dragoș Obăgilă, șef de sală hotel: „Au ajuns cu mașina în fața hotelului. Strigau help, help, help. Ne-a arătat mâna, nu ne-am putut uita pentru că era un dezastru. Oamenii sunt de vină, din ce am înțeles încercau să fotografieze.”

Turista a fost transportată la spitalul din Curtea de Argeș. Este al treilea pacient atacat de urs, în mai puțin de 24 de ore.

Cu o zi înainte, un turist polonez, în vârstă de 77 de ani, s-a oprit pentru a hrăni o ursoaică! Animalul a spart geamul mașinii și l-a atacat.

Promisiunile autorităților

Ministrul Mediului a promis, în urmă cu un an, că va muta urșii în rezervația de la Zărnești. De la începutul primăverii, 16 exemplare noi au apărut în zonă.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: „Urșii sunt în proces de relocare. În măsura în care îi putem reloca, o vom face. Cred că vom fi nevoiți inclusiv să apelăm la metoda eutanasierii sau a împușcării acelor urși care pun în pericol viața oamenilor.”

Oficiali de la Direcția Silvică, Ocolul Silvic Vidraru, Primăria Arefu și jandarmi montani au mers la fața locului să decidă ce se va întâmpla cu ursoaica. Au fost emise mai multe mesaje RO-Alert, iar jandarmii au încercat să alunge mai mulți urși.

O ursoaică și doi pui au apărut chiar în momentul în care echipa Știrilor ProTv se pregătea să ia interviuri.

Plt. adjutant șef Cantemir Petrică, Jandarmeria Montană: „Ieri au fost sesizate două apeluri la 112, în care două persoane au fost atacate de urși, vom vedea ce se poate face în privința urșilor. Și oamenii trebuie să înțeleagă că nu sunt animale domestice.”

Inginer Mihai Coman, Ocolul Silvic Vidraru: „Problema este că turiștii nu țin cont de reguli. Adică accidentul s-a întâmplat aici, sub panou. S-au dat jos din mașină să hrănească urșii, pentru două poze.”

Două dintre victimele atacurilor au fost internate, pentru intervenții chirurgicale. A treia victimă, cetățean german, a decis să plece acasă pentru a fi tratat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: