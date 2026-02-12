Mii de ore de antrenament, ani întregi de olimpiade și 5 ore de concentrare în fața unui calculator. Așa a arătat drumul către medalia de aur pentru Andrei, Alexandru și Robert.

Peste 450 de echipe din 53 de universități din Europa au participat în Varșovia la concursul internațional de programare.

Probele au constat în rezolvarea, contra-cronometru, a unor probleme complexe de algoritmică.

Robert Andrei Popa, student: „Ni se dă un input și după niște anumite reguli, trebuie să generăm un output, cu o limită de timp, o limită de memorie, la restricția că avem un singur calculator la care lucrăm toți 3.”

Emoțiile au fost uriașe pentru echipa de studenți de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Andrei Boacă, student: „Pe la jumătatea concursului a fost un eveniment straniu, deoarece nimeni nu mai rezolva nimic. Toată lumea avea 3 probleme, dar nimic nou rezolvat.”

Alexandru Gheorghieș, student: „Am fost extraordinar de fericiți că munca noastră de atâția ani a dat roade.”

Câștigarea prestigiosului concurs reprezintă și o rampă de lansare către marile companii de IT din lume, spune coordonatorul echipei.

Asistent Universitar Alexandru Ioniță, coordonator echipă - Facultatea de Informatică, UAIC Iași: „Foarte multe companii se uită la rezultate, la concursurile de algoritmică, la rezultatele din liceu și din perioada studenției.”

Pentru tineri, următorul pas este finala mondială, care va avea loc în Dubai, la sfârșitul anului.