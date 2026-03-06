Procurorii DIICOT Iaşi îi acuză pe cei doi de trafic pe persoane și trafic de minori. Anchetatorii spun că, în urmă cu trei ani, un bărbat vulnerabil a fost adus în fermă cu promisiunea unui salariu și a unor condiții decente de trai.

Dar a fost obligat să îngrijească aproape 100 de animale – cai, vaci, oi și porci – fără plată și aproape captiv.

Totodată, la începutul acestui an, un băiat de 15 ani a fost adus în aceleași condiții şi pus să muncească din greu.

Sesizarea la Poliţie - a fost făcută de vecini.

Dacă cei doi indivizi, care dețin ferma de animale, vor fi găsiți vinovați, riscă între 12 și 15 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune.