Trei persoane reținute după ce un dezvoltator din Capitală ar fi făcut apartamentele mai mici decât le declarase în acte

Un etaj în plus nu se observă. Așa pare să își fi spus un constructor care a ridicat un bloc în sectorul 2. Cu ajutorul funcționarilor de la primărie, dar și de la Oficiul de Cadastru, i-a făcut recepția.

Proprietarul ar fi construit un etaj suplimentar și ar fi făcut apartamentele mai mici decât le declarase în acte. Anchetatorii vor să verifice dacă structura blocului a fost afectată. La audieri a fost chemat și primarul sectorului 2 în calitate de martor. Proprietarul și doi funcționari au fost reținuți.

Dezvoltatorul acestui bloc, situat pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei s-ar fi înțeles, spun polițiștii, în noiembrie 2020, cu angajați de la Primăria Locală și de la Oficiul de Cadastru București să primească recepția imobilului, deși lucrările nu erau finalizate. Asta i-ar fi permis, cred anchetatorii, să construiască mai mult decât avea voie și să vândă și mai multe apartamente.

Deși avea autorizație de construire pentru trei etaje, ultimul dintre ele fiind retras, dezvoltatorul a ridicat în cele din urmă un etaj suplimentar. Și asta nu e tot. Bărbatul ar fi declarat în acte o suprafață mai mare a apartamentelor, aproape dublă decât era în realitate, spun surse din anchetă. Ar fi făcut asta cu ajutorul a trei angajați de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București.

Polițiștii vor cere o nouă măsurare a apartamentelor pentru că vor să verifice dacă proprietarul a mințit cu privire la suprafața lor atunci când le vindea clienților. Polițiștii au ridicat documente de la zece adrese - printre ele se numără și primăria sectorului 2, dar și Oficiul pentru Cadastru București. La audieri a ajuns inclusiv primarul sectorului 2, Radu Mihaiu.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: „Am fost citat ca martor pentru că semnătura mea apare pe certificatul de edificare și am fost întrebat care este procedura prin care ajung să semnez edificarea. Eram primar de aproximativ trei săptămâni când s-a făcut recepția. Nu am fost eu personal, nu am cum să merg personal la toate recepțiile.”

Anchetatorii vor verifica dacă și structura blocului a fost afectată.

Dragoș Marcu, expert tehnic în construcții - rezistență și stabilitate: „El poate, într-adevăr, să-și fi făcut o expertiză tehnică prin care a cercetat posibilitatea de a face niște etaje în plus pentru că nu e prima oară când s-au adăugat etaje peste altele existente. S-ar putea cere o demolare, însă greu de spus pentru că sunt oameni în casă și atunci cred că prima opțiune care poate fi luată în considerare este expertizarea. Dacă se constată că ea nu este sigură, atunci, după caz, evacuarea consolidarea, aducerea înapoi, în măsura în care, primăria va autoriza o intrare în legalitate.”

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au deschis un dosar penal pentru fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și abuz în serviciu.

Trei persoane au fost reținute în acest caz: proprietarul blocului, un angajat de la Primaria Sectorului 2 și o angajată de la Oficiul de Cadastru.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 10-04-2023 19:15