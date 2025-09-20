Trei bărbați și o femeie, cercetați pentru omor, în scandalul de la Țăndărei. Au ajuns în arest

20-09-2025 | 11:30
tandarei mascati
IPJ Ialomița

Aproximativ 40 de efective de polițiști și jandarmi acționează în oraș pentru menținerea siguranței publice după conflictul pornit dintr-o dispută între frați.

Mihai Niculescu

Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma scandalului care a avut loc vineri în Țăndărei, după ce un bărbat care a fost înjunghiat a murit. Cercetările continuă într-un dosar penal de omor, sub coordonarea procurorilor.

„În cursul nopții trecute, în urma activităților complexe derulate de polițiști, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Ialomița, persoanele implicate au fost identificate, patru dintre acestea fiind reținute. Astfel, trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița", se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița.

Conform sursei citate, la acest moment, pe raza orășelui Țăndărei acționează aproximativ 40 de efective de polițiști și jandarmi, pentru menținerea climatului de siguranță publică.

Dispută între frați

Scandalul a pornit de la disputa pe un teren, vineri, în Țăndărei, escaladând rapid.

scandal tandarei
Și-a înjunghiat mortal fratele pentru o palmă de pământ, la Țăndărei. Scandalul a dus la intervenția trupelor speciale

„La data de 19 septembrie, în jurul orei 15:30, IPJ Ialomița a fost sesizat despre faptul că, în Țăndărei, are loc o agresiune, între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. (...) Din primele verificări a rezultat faptul că 5 persoane s-au agresat reciproc. În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbați, cel care a fost înjunghiat, a decedat", a informat IPJ la acel moment.

Potrivit sursei citate, conflictul a pornit de la disputa pe un teren a doi frați, care locuiesc pe aceeași stradă.

Din verificări a rezultat că între cei doi frați nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan, ceea ce face ca această tragedie să fie cu atât mai neașteptată.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 20-09-2025 11:06

