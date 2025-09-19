Și-a înjunghiat mortal fratele pentru o palmă de pământ, la Țăndărei. Scandalul a dus la intervenția trupelor speciale

19-09-2025 | 18:00
scandal tandarei
IPJ Ialomita

Mai multe persoane au fost implicate vineri după-amiază într-un scandal izbucnit la Țăndărei, județul Ialomița, două persoane fiind rănite și transportate la spital. Unul dintre bărbați, care a fost înjunghiat, a murit.

Polițiștii au stabilit că acest conflict a pornit de la doi frați care au o dispută pe un teren.

În zonă au ajuns polițiști, inclusiv de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, jandarmi și polițiști locali pentru a menține ordinea.

Cinci persoane implicate în scandal

„La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15.30, IPJ Ialomița a fost sesizat despre faptul că, în Țăndărei, are are loc o agresiune, între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. Polițiștii s-au deplasat urgent la fața locului, pentru aplanarea conflictului", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița.

Din primele verificări a reieșit că cinci persoane s-au agresat reciproc, conflictul escaladând rapid și având consecințe tragice.

Percheziţii la suspecţi de furturi şi tâlhării comise în Spania; banii - folosiţi la achiziţia de imobile şi maşini de lux
Percheziţii în Țăndărei la suspecţi de furturi şi tâlhării comise în Spania. Cu banii și-au cumpărat imobile şi maşini de lux

„În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbați, cel care a fost înjunghiat, a decedat", a declarat sursa citată.

Disputa pe teren între doi frați, cauza conflictului

Ancheta preliminară a stabilit că violențele au pornit dintr-o dispută patrimonială între membrii aceleiași familii.

„Conflictul a pornit de la disputa pe un teren și a fost inițiat între doi frați, care locuiesc pe aceeași stradă", a adăugat reprezentantul IPJ Ialomița. Polițiștii au precizat că această agresiune a avut un caracter spontan, fără un istoric anterior de conflicte între cei doi frați..

„Din verificări rezultă faptul că între cei 2 frați nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan", a arătat IPJ Ialomița.

Dispozitiv de forțe pentru menținerea siguranței

Pentru a preveni alte incidente și a menține ordinea publică în zonă, autoritățile au desfășurat un dispozitiv amplu de forțe.

În zonă acționează polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de la structurile de ordine publică, jandarmi și polițiști locali, pentru menținerea climatului de siguranță publică.

 

Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței
Stiri externe
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO.

CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe
Stiri externe
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe

Comisia Europeană răspunde cerințelor președintelui Trump de accelerare a renunțării la energia rusească, în contextul menținerii sprijinului american pentru Ucraina.

Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
Stiri externe
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP.

