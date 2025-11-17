Persoanele vulnerabile pot depune cererile de ajutor pentru încălzirea locuinţei până pe 20 noiembrie

Stiri Sociale
17-11-2025 | 10:07
cana de apa pe calorifer
Shutterstock

Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune, până în 20 noiembrie inclusiv, cererile pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei începând cu luna noiembrie 2025, prima lună a sezonului rece, informează ANPIS.

Claudia Alionescu

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, conform legislaţiei în vigoare, precizează Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Cererile-declaraţii pe propria răspundere se depun la primăria localităţii în a cărei rază se află locuinţa solicitantului, iar formularele pot fi obţinute de la sediul sau site-ul primăriei, de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau de pe site-ul ANPIS.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de lege şi nu deţin bunuri sau proprietăţi care conduc la excluderea de la acordarea dreptului. Astfel, pentru a putea beneficia de acest ajutor venitul mediu net trebuie să fie până la 1.386 lei/persoană pentru familie şi până la 2.053 lei pentru persoana singură.

Plata ajutoarelor se face de ANPIS, prin agenţiile teritoriale, după cum urmează:

-pentru energia termică,

-gaze naturale şi energie electrică,

-sprijinul este decontat furnizorilor şi scăzut direct din factură; pentru combustibili solizi sau petrolieri, suma aferentă sezonului rece se plăteşte integral în luna decembrie (sau proporţional, dacă cererea este depusă ulterior).

ANPIS încurajează potenţialii beneficiari să depună cererile în timp util, pentru a se asigura că primesc sprijinul începând cu prima lună a sezonului rece, respectiv din noiembrie, se mai arată în informarea citată.

