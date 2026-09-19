Sunt concerte, spectacole, tururi ghidate și expoziții, iar seara se încheie spectaculos, cu proiecții fascinante pe clădirea Palatului Parlamentului.

Până mâine seară, Capitala își spune singură povestea. Pe Calea Victoriei, traficul este oprit, iar oamenii se plimbă în voie, se opresc la spectacole sau descoperă, într-o nouă lumină, clădirile din centrul orașului.

Sportul ajunge în mijlocul străzii: vizitatorii pot juca tenis de masă sau badminton. În tot orașul au loc evenimente - de la spectacole de teatru, la expoziții și concerte.

Dincolo de fotografii, fiecare străin ajuns la noi pleacă cu o poveste sau poate chiar cu dorința de a se întoarce.

Vizitator: „Bucureștiul este un oraș foarte frumos. Am fost aici acum 30 de ani și acum văd un alt București. Aveți un oraș foarte frumos!”

Trecător: „Evoluția este uimitoare, este incredibilă! Nu știam că arată așa, nu credeam că este așa frumos.”

Turiști: „Clădiri frumoase ca arhitectură.” (...)

„Am mers la Palatul Parlamentului și am aflat că este cea mai grea clădire din lume.” (...)

„O să ne întoarcem!”

Corespondent PROTV: „Aici, în Piața Constituției, s-au strâns deja oamenii, iar în mai puțin de o oră, pe scenă va urca Rudimental, o cunoscută trupă de muzică electronică din Marea Britanie.

Apoi, toată atenția se mută pe fațada Palatului Parlamentului, pentru că începe iMapp, competiția internațională de video mapping, în care șapte artiști și studiouri din întreaga lume își vor proiecta lucrările pe această clădire.

Iar unul dintre momentele speciale ale serii va fi o proiecție dedicată Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Așadar, în această seară, aici, în Piața Constituției, va fi un adevărat spectacol de lumini. Iar Palatul Parlamentului va deveni, pentru câteva zeci de minute, decorul unuia dintre cele mai frumoase momente dedicate Capitalei.”