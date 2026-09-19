Zeci de producători de instalații pentru stațiunile montane și-au prezentat soluțiile într-o expoziție.

Cea mai mare dorință a administratorilor de pârtii este să deschidă sezonul de schi la 1 decembrie, dar în ultimii ani a nins abia după Anul Nou. Soluția de la altitudini mari ar fi să păstrezi zăpada din sezonul precedent, spun specialiștii, iar în stațiunea Metabief din Franța, asta a fost posibil chiar și in condițiile caniculare ale acestei veri.

Depozitul a fost făcut 8.000-9.000 de metri cubi de zăpadă, a fost acoperit cu o soluție, iar vârful de temperatură a fost 54 de grade deasupra și sub izolație a fost 2,1.

Un antreprenor din Harghita este interesat, pentru că primăvara, când are zăpadă, pe pârtii mai sunt doar câțiva clienți.

Szekely Barna, administratorul unui domeniu schiabil: „În martie rămâne o grămadă de zăpadă pe pârtie, aproape 50 de centimetri rămân pe pârtie”.

La expoziția de tehnică pentru stațiunile montane desfășurată la Cheile Grădiștei, cele mai căutate au fost tunurile de zăpadă artificială care funcționează imediat ce temperatura coboară sub limita înghețului. Însă producătorii propun si alte variante care ar permite practicarea schiului, de pildă, pârtiile de plastic.

Olmo Balini, reprezentantul unui producător de pârtii artificiale: „După cum vedeți, pârtia are aderență laterală foarte bună, și poți să faci exact aceleași lucruri ca pe o pârtie naturală. Și vara, și iarna, cu sau fără zăpadă”.

Administratorii singurului domeniu schiabil din Munții Retezat și-ar dori să instaleze lângă pârtie un fly coaster și un turn de observație, care să-i distreze pe turiști și atunci când nu e zăpadă. Costurile se apropie de 5 milioane de euro.

Proprietarul complexului de la Cheile Grădiștei, din județul Brașov, spune că tiroliana și sania de vară nu mai sunt suficiente pe lângă pârtii. Intenționează să instaleze un adevărat parc de distracții pe dealurile de la Moieciu de Sus.

Ovidiu Gârbacea, administratorul unui complex montan: „Leagăne spectaculoase care se pot monta pe un deal, pe un mal mai abrupt, de acolo priveliștea este extraordinară”.

Din păcate, implementarea acestor soluții durează si presupun costuri mari.