Noile reguli promit mai multă claritate în privința salariilor, dar nu le vor permite angajaților să afle cât câștigă fiecare coleg. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 angajați români consideră că există diferențe salariale nejustificate la locul de muncă.

Potrivit unui studiu recent, făcut de Reveal Marketing Research, 76% dintre angajatori recunosc existența unor diferențe salariale între persoane aflate pe poziții similare, însă spun că acestea sunt justificate prin performanță, experiență sau negociere. De cealaltă parte, 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe care nu pot fi explicate.

Salariile colegilor rămân confidențiale

Noua directivă europeană urmărește să reducă aceste suspiciuni și să ofere mai multă transparență în stabilirea salariilor, însă, contrar unei percepții larg răspândite, angajații nu vor putea solicita să afle salariul exact al colegilor.

Răzvan Radu, consultant HR: „Dispare contextul legal care poate împiedica angajații să vorbească între ei, nu că n-ar face-o și astăzi, dar dispar repercusiunile. Eu pot să aleg să îi spun unui coleg cât câștig, el poate să îmi spună sau nu. Obligația organizației este să păstreze totuși confidențialitatea, de aceea reglementarea vorbește de acele medii pe care le comunicăm angajaților și nu salariile individuale ale angajaților, nu o să aflăm nici cât câștigă colegii, nici cât câștigă șefii.”

Angajatorii trebuie să comunice însă criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor, nivelul de salarizare aplicat, în medie, în toată compania, pe paliere de responsabilitate și muncă, dar și modalitățile de creștere salarială și promovare. Pentru firmele cu cel puțin 100 de angajați apar și obligații suplimentare privind raportarea diferențelor salariale dintre femei și bărbați.

Companiile pot primi amenzi pentru nerespectarea obligațiilor, iar specialiștii cred că noile reguli ar putea isca tensiuni în unele companii.

Simona Chiperi, avocat: „Cred că, odată cu adoptarea transparenței salariale, vor exista extrem de multe conflicte în interiorul organizațiilor, mai ales în cele în care, după cum am văzut, nu sunt într-un punct final de implementare a metodologiilor. Cu siguranță vor exista conflicte atât între angajatori și angajați, cât și în cadrul companiei, între angajați, între ei.”

În România, proiectul de lege care transpune directiva a fost elaborat de Ministerul Muncii, iar acum este încă în analiză în Parlament, deși termenul stabilit de Uniunea Europeană pentru adoptarea acestor măsuri a expirat pe 7 iunie.