4 ansambluri sau artiști solo și-au demonstrat sâmbătă măiestria pe scenă, cu instrumente și cântece vechi, din folclor.

ZvonKo Trailovic, artist popular: „Vin din regiunea Timocului etnografic. Aici vedem un fluier tradițional și destul de vechi. Sunt norocos că a ajuns la mine, pentru că la el a cântat fluierașul satului, cel mai vestit, după care și eu am jucat și am învățat foarte multe cântece.”

Ritmurile autentice i-au scos imediat la dans pe cei din public, care s-au prins în joc.

Bărbat: „Splendidă este atmosfera. Chiar dacă ar cânta cu două furculițe, eu tot aș dansa.”

Femeie: „Ne-ați văzut la dans, sper să mai atragem dansatori.”

Ozana Dram, organizator, director Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale: „Sunt grupuri tradiționale de muzică arhaică. Am căutat să fie cât mai inedite. Sperăm să ajungă la inima publicului și să se bucure alături de noi.”

Festivalul ține până duminică seară.