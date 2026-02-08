Corespondent Știrile PRO TV: „Bărbatul de 57 de ani turna șapă alături de câțiva colegi și, la un moment dat, ar fi ajuns la colțul blocului. Acolo, cel mai probabil, s-a dezechilibrat sau a făcut un pas greșit și a căzut de la etajul 6.

La fața locului au ajuns echipajele SMURD, care au încercat să îl resusciteze pe bărbat zeci de minute, însă fără rezultat.

Surse apropiate anchetei spun că bărbatul nu purta nici cască de protecție și nici echipament de siguranță.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. În acest caz se implică și inspectorii de la ITM, care trebuie să verifice dacă au fost respectate normele de securitate în muncă, dacă victima avea instructaj și forme legale de angajare.”