„În aceste momente, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Pişchia intervin pentru degajarea unei persoane surprinse sub dărâmaturi (zid prăbuşit) în localitatea Alioş”, a transmis ISU Timiş.

La locul evenimentului sunt mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum şi o ambulanţă SAJ.

Medicii ajunşi la faţa locului au constatat decesul bătrânei, în urma prăbuşirii zidului.

Din primele informaţii, se pare că este unul dintre zidurile casei sale, dar nu s-a stabilit încă exact cum s-a produs incidentul.

Din primele verificări a reieşit faptul că un zid din cărămidă, aparţinând unei anexe, s-a prăbuşit peste o femeie în vârstă de 79 de ani. Din nefericire, echipajele medicale prezente la faţa locului au constatat decesul acesteia. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanţii IPJ Timiş. 