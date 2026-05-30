Corespondent Știrile PRO TV: „Băiețelul în vârstă de doi ani venise cu părinții la Zilele Orașului și se juca împreună cu alți copii în spațiul de joacă amenajat pentru cei mici.

La un moment dat, în timp ce urca pe un tobogan gonflabil, micuțul ar fi căzut.

Părinții au cerut imediat ajutor, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale. Salvatorii au început manevrele de resuscitare, însă nu au mai putut face nimic, iar decesul a fost declarat.

Deocamdată, nu este clar cum s-a produs incidentul. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și încearcă să afle ce s-a întâmplat.

La scurt timp după incident, primăria orașului a anunțat oprirea tuturor caruselelor, dar și închiderea locurilor de joacă pentru copii amenajate la eveniment.”